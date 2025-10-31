Haberler

Iğdır'da 45 yıl sonra terör saldırısında şehit olan mühendise 'şehit' ünvanı verildi

Iğdır'da 45 yıl sonra terör saldırısında şehit olan mühendise 'şehit' ünvanı verildi
IĞDIR'da 26 Ağustos 1980'de terör saldırısında hayatını kaybeden makine mühendisi Behman Ayrım'a, 45 yıl sonra resmen 'şehit' ünvanı verildi.

IĞDIR'da 26 Ağustos 1980'de terör saldırısında hayatını kaybeden makine mühendisi Behman Ayrım'a, 45 yıl sonra resmen 'şehit' ünvanı verildi. Ayrım'ın 'Şehadet Belgesi', Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı tarafından ailesine takdim edildi.

Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu mezunu olan makine mühendisi Behman Ayrım, yedek subay olarak vatani görevini sürdürürken, 21 Ağustos 1980'de babasının vefatı nedeniyle memleketine döndü. Behman Ayrım, 26 Ağustos 1980'de Tuzluca ilçesinde PKK terör örgütünün saldırısında hayatını kaybetti. Aynı saldırıda annesi ve kız kardeşi de ağır yaralandı.

'GURURLUYUZ'

Behman Ayrım'ın ailesi, oğullarının şehit sayılması için hukuki mücadele başlattı. Ayrım'ın ailesinin 45 yıl süren mücadelesi olumlu sonuçlandı. Makine mühendisi Behman Ayrım'ın 'Şehadet Belgesi' ailesinin katıldığı törenle Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı tarafından takdim edildi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve şehidin kardeşi Cem Ayrım da katıldı.

Şehit mühendisin amcası Şamil Ayrım, "45 yıldır verdiğimiz mücadele başarıyla sonuçlandı. Şehidimizin belgesi verildi, çok mutlu ve gururluyuz. Bir haksızlık ortadan kalktı, şehidimizin ruhu şad oldu. Vatan sevgisiyle yanıp tutuşan genç bir mühendis, 45 yıl sonra hakkı olan şehitlik ünvanına kavuştu" dedi.

Tümgeneral Güldağı ise "Bu vatan için can veren her evladımızın hatırası, bu milletin kalbinde ebediyen yaşayacaktır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

