Muharrem İnce'ye canlı yayında zor soru: Son seçimde sandığa sahip çıkmadınız, size niye güvenelim?

Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye katıldığı canlı yayında "Son seçimde sandığa sahip çıkmadınız, size niye güvenelim? Yarın yine 'Adam kazandı' diye mesaj mı atacaksınız?" sorusu yöneltildi. İnce bu soruya, "O mesajı ben açtım, pişman mısın, pişmanım. CHP görevini yapmamış. 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamış CHP. Bu 4 milyon oy demek. Beni satmışlar resmen satmışlar!" diye yanıt verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Programda İnce'ye dikkat çeken bir soru yöneltildi.

"SİZE NİYE GÜVENELİM"

"Son seçimde sandığa sahip çıkmadınız, size niye güvenelim? Yarın yine 'Adam kazandı' diye mesaj mı atacaksınız?" sorusuna yanıt veren İnce, yaşananlardan CHP'yi sorumlu tuttu.

"BENİ SATMIŞLAR RESMEN"

"Adam kazandı" diye mesaj attığına pişman olduğunu söyleyen İnce, "Mansur Yavaş bir kaybetti, bir daha kaybetti, kazandı. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti, ben bir kere kaybettim. Bir kere penaltı kaçırdım. O mesajı ben açtım, pişman mısın, pişmanım. Ben diyeceğim ki, 'seçim ikinci tura kaldı'. Kaybettiğimi bilmiyorum, kazandığımı bilmiyorum. CHP görevini yapmamış. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamış CHP. Bu 4 milyon oy demek. Bu kadar sandığa gözlemci koymazsanız. YSK'nın bu belgesi ortada iken bana daha seçim gecesini sormak. Beni satmışlar resmen satmışlar!" dedi.

"BENİM HATAM PARTİME GÜVENMEKTİ"

İnce sözlerine şöyle devam etti: "Binim hatam partime güvenmekti. Ben o gençlik, kadın kolları, ilçe başkanlıkları canım ciğerdi. Yukarıda operasyon yapan bu sistemi göçertti. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Herkes bana soruyor. Beni o akşam hançerlediler."