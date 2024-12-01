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Muhalifler Savaş Uçaklarını Ele Geçirdi

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Suriye'de muhalif gruplar, Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları ve mühimmatları ele geçirerek Hama kent merkezine doğru ilerliyor. Heyet Tahrir Eş-Şam liderliğindeki silahlı gruplar, Halep ve İdlib'deki başarılarının ardından Hama'nın önemli ilçelerinden Morik'i rejim güçlerinden aldı.

- Sivilleri bombalayan savaş uçakları artık muhaliflerin elinde

Muhalifler Esad'ın savaş uçaklarına ve mühimmatlarını ele geçirdi

HAMA - Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı saldırı başlatan silahlı muhalif grupların kuzeydeki Hama kent merkezine ilerleyişleri sürerken, Esad güçlerine ait savaş uçağı ve mühimmatları ele geçirdi.

Suriye'de Esad rejimi güçleriyle günlerdir çatışan Heyet Tahrir Eş-Şam'ın önderliğindeki muhalif gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama kent merkezine ilerliyor. Muhalifler, Suriye Ordusu'na ait savaş uçakları depoları ve bunlara ait mühimmatları ele geçirdi.

Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı. Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına aldı.

Muhalifler Savaş Uçaklarını Ele Geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN - Güncel
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