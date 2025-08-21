Muğla Yatağan'da Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Hacıveliler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
