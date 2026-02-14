Haberler

Muğla ile Antalya'da su basan seralar havadan görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kaş ilçelerinde meydana gelen su baskınları, evleri ve seraları etkisi altına aldı. Eşen Çayı'nın taşması sonucu bazı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Muğla ile Antalya'da su basan ev ve seralar dron ile görüntülendi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kumluova, Karadere, Çukurincir ile Karaköy mahallelerinde çok sayıda ev ve sera, Eşen Çayı'ndan taşan suyun altında kaldı.

İlçeye bağlı Seki ovasında da yayla evleri ve tarım arazilerini su bastı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Patara, Ova mahalleleri ile Kınık Mahallesi Doğular mevkisinde sera ve evler taşkından etkilendi. Bölgede su baskınının etkisini sürdürdüğü görüldü.

Öte yandan ulaşımın sağlandığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başladığı belirtildi.

Bölgede yaşanan su baskını AA ekibince havadan görüntülendi. Bazı seraların büyük kısmının su altında kaldığı, sadece çatısının görüldüğü görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Seda Sayan'dan Sevgililer Günü çıkışı: Verdiği paraya günah

Ünlü isimden tartışma yaratacak hediye çıkışı
Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddialarını güçlendiren hamle

Ünlü oyuncudan beklenmedik hamle
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında