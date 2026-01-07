Haberler

Muğla Valisi Akbıyık, gazetecilerle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir kahvaltı programında bir araya geldi. Vali Akbıyık, gazetecilerin önemine değinerek, demokrasinin işlemesi için basın özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla il genelinde görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında buluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VİP Salonu'ndaki programda konuşan Akbıyık, vatandaşların habere hızlı ulaşabilmesi için gece gündüz demeden görev yapan tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Özverili ve fedakar çalışmaları için basın mensuplarına teşekkür eden Akbıyık, "Demokrasinin olmazsa olmaz taşlarından biri de basın ve basın özgürlüğüdür. Gazetecilik yalnızca özveriyle yapılan bir meslek değildir. Gazeteci, kamuoyunun gözü, kulağı ve sesidir. Tarafsız bir şekilde görev yapan ilkeli gazetecilerimiz, toplumun sesi olma sorumluluğunu üstlenmektedir. Gazeteci aynı zamanda gerçeğin, doğrunun ve adaletin de sesidir." dedi.

Akbıyık, toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde basının rolüne değinerek, demokrasinin sağlıklı işlemesi için toplumun bilgi almasının önemli bir konu olduğuna ifade etti.

Oluşturulan arşivlerin, geçmişe ışık tutarken dünle bugün arasında köprü oluşturduğuna da işaret eden Akbıyık, Muğla'nın değerlerini, kültürünü ve eşsiz doğal güzelliklerini etkili bir biçimde aktararak ilin tanıtımındaki katkıları için basın mensuplarına teşekkür etti.

Akbıyık, eğitimden sağlığa, kültürden sanata ve turizme, her alanda yürütülen haber ve yayın faaliyetleri sayesinde Muğla'nın gelişimine katkı sağlanacağına da vurgu yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır" sözlerinin basının toplum hayatındaki vazgeçilmez yerini ve gazeteciliğin ahlaki sorumluluğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Akbıyık, "Her alanda başarılarıyla gurur kaynağımız olan kadınlarımızın basında da var olmaları bizler için gurur vericidir. Bu görevi yerine getiren tüm kadın basın mensuplarımızı ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurdukları gönül köprüleri sayesinde toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini anlatan Akbıyık, bu anlayışla 2026 yılını Muğla'da "Gençlik Yılı" ilan ettiklerini, yıl boyunca gençlere yönelik eğitimden spora, kültür-sanattan teknolojiye uzanan etkinlik ve projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Akbıyık, il genelindeki yatırımlarla ilgili de bilgi paylaştı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Burası İran değil İsrail! Binlerce Haredi Yahudisi soluğu sokakta aldı

Burası İran değil! Çağrıya uyan binlerce kişi soluğu sokakta aldı