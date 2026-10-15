Muğla Seydikemer'de otomobilin çarptığı 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Muğla Seydikemer'de otomobilin çarptığı 77 yaşındaki kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Alaçat Mahallesi'nde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki kişiye çarptı. Yaralı kişi hastanede kurtarılamadı, sürücü A.Ç. gözaltına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Alaçat Mahallesi'nde A.Ç. yönetimindeki 39 ACU 825 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şükrü Uslu'ya (77) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı Uslu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü A.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA