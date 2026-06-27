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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılırken ekipler 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla müdahale ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 2 helikopter, karadan ise 6 arazöz ile 2 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Onur Çadır
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