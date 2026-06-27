Haberler

Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan 3 helikopter ve 1 uçak, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlatılırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan 3 helikopter ve 1 uçakla, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Onur Çadır
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti

Avrupa felaketi yaşıyor! Başkentte bir günde 100'den fazla ölüm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi! Tek bir şartı var
Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı, otel savaş alanına döndü

Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu

Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama