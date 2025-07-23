Muğla Sahillerinde Sıcak Hava Nedeniyle Yoğunluk

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Muğla'nın turistik ilçelerinde hava sıcaklığı 43,6 dereceye ulaşırken, sahillerde yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu. Tatilciler denize girip su sporları yaparak serinlemeye çalıştı.

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde sıcak hava nedeniyle yoğunluk oluştu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının 43,6 derece, deniz suyu sıcaklığının 28,6 derece nem oranının ise yüzde 78 ölçüldüğü Muğla'da, serinlemek isteyenler sahillere akın etti.

Marmaris'te yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kent sakinleri Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Selimiye ve Kız Kumu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Turistler şezlonglarda güneşlendi, denize girdi. Bazı turistler, su parklarında ve su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle adrenalin yaşadı.

Ula ilçesine bağlı sakin kent ünvanlı Akyaka'da, yerli ve yabancı turistler plajda güneşlendi, denize girdi. Bazı tatilciler kano ve rüzgar sörfü yaptı, doğal akvaryum olarak nitelendirilen Kadın Azmağı deresinde tekne turlarına katıldı.

Çevre ilçe ve yakın illerden günübirlik gelen çok sayıda yerli turist kent giriş ve çıkışında uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Bodrum ilçesinde de tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Sıcak havadan bunalan tatilciler denize girip serinlerken, bazı tatilciler de kapalı alanlarda oturmayı tercih etti.

Açıkta demirli yatlarda da bazı tatilcilerin su sporları yaparak zaman geçirdiği gözlendi.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Ölüdeniz, Kumburnu ile Belcekız plajlarında da yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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