Muğla'nın Sarıgerme Plajı'nda Kum Zambakları Açtı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, koruma altındaki endemik türlerden kum zambaklarının çiçek açmasıyla sahil beyaza büründü.

Sıcak iklimleri seven ve dünyada nadir bulunduğu için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambakları, çiçek açtığında adeta görsel bir şölen sunuyor.

Sarıgerme sahilinde belirli noktalarda doğal olarak yetişen kum zambakları için, Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği (SARÇED) tarafından ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla plajın çeşitli yerlerine uyarı levhaları yerleştirildi.

SARÇED Plaj İşletme Müdürü İsmail Batıbey, yaptığı açıklamada, kum zambaklarının her geçen yıl artış gösterdiğini söyledi.

Sarıgerme Plajı'nın kum zambağının doğal yetişme alanı olduğunu belirten Batıbey, "Kum zambakları eylülün ilk haftasında açmaya başlıyor ve kasıma kadar bu görsel şölen devam ediyor. Bu doğal güzelliği tüm misafirlerimizin görmesini istiyoruz." dedi.

Koruma çalışmaları sayesinde kum zambaklarında son yıllarda gözle görülür bir artış yaşandığını vurgulayan Batıbey, kum zambaklarının koparılmasının, taşınmasının veya soğanlarının başka bir yere nakledilmesinin cezasının 380 bin lira olduğunu kaydetti.