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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

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Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Bafa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bafa Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Güncel
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