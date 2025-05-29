Muğla'nın Milas ilçesinde ev yangını
Milas ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ören Mahallesi'ndeki bir evden alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri adrese yönlendirildi.
Ekipler, evin bazı bölümlerinde etkili olan alevlere müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.