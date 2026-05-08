Datça ilçesinde eTwinning ödül töreni düzenlendi
Datça'da düzenlenen eTwinning ödül töreninde, öğretmenlerin projeleri ve eTwinning çalışmalarının etkileri vurgulandı. Başarılı öğretmenlere ödülleri verildi.
MUĞLA (AA) Muğla'nın Datça ilçesinde, eTwinning ödül töreni düzenlendi.
Törende İlçe eTwinning Koordinatörü Serap Denizli, ilçede yürütülen projeler ve eTwinning çalışmalarına ilişkin sunum yaptı.
Sunumda, öğretmenlerin ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü projelerin öğrencilere sağladığı katkılar vurgulandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, yaptığı konuşmada eTwinning projelerinin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine sunduğunu söyledi.
Törende, başarılı proje çalışmalarıyla kalite etiketi almaya hak kazanan öğretmenlere ödülleri takdim edildi.