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Milas'ta orman yangını

Milas'ta orman yangını
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Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 8 uçak, 10 helikopter, 45 arazöz ve 293 personelle müdahale ediliyor.

ÇOK SAYIDA EKİPLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 17.00 sıralarında çıkan yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 10 helikopter ile havadan; 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 personel ile karadan müdahale sürüyor.

Fırat AKAY- Hasan TUZLA/ MİLAS(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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