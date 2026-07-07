Haberler

Muğla merkezli 3 ilde terör operasyonu: 17 gözaltı

Muğla merkezli 3 ilde terör operasyonu: 17 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla merkezli İstanbul ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ruhsatsız tabanca, mermi ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

MUĞLA merkezli 3 ilde silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Muğla merkezli İstanbul ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 17 şüphelinin tamamı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız tabanca, 8 tabanca mermisi, çok sayıda örgütsel kitap, dergi, gazete, fotoğraf ile dijital materyaller ele geçirildi ve incelenmek üzere el konuldu. Gözaltındaki 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tarihi NATO Zirvesi'ne dakikalar kaldı! Bakan Fidan'dan heyecanlandıran mesaj geldi, işte tüm detaylar

Zirveye dakikalar kala ilk kare geldi! Bakan Fidan'ın bir mesajı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi

Resmi davetliydi, Ankara'ya gelmesine izin çıkmadı
Erzurum'da acı olay: Psikolojik tedavi gören şahıs derede can verdi

Psikolojik tedavi görüyordu; atladığı derede can verdi
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı

Haberler.com duyurmuştu! NATO Ankara zirvesi bir ilkle başladı
Kanada Başbakanı Carney, NATO Zirvesi için Türkiye'de

Ankara'da zirve trafiği hızlandı! Bakan Şimşek bizzat karşıladı
Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi

Aman dikkat! Bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir
Nemrut Krater Gölü'nde kelebek şöleni

Mest eden kareler! Bu görüntüler Türkiye'nin doğusundan
Hindistan'da 12 yaşındaki kıza tecavüz edip öldüren cani linç edildi

Ülkeyi ayağa kaldıran vahşet: Küçücük kıza yaptıkları cezasız kalmadı