Muğla'da arazide çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde iki ayrı parselde çıkan arazi yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde arazide çıkan yangın söndürüldü.
Yaraş Mahallesi'nde bir arazide yangın çıktığı ihbarını alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri belirtilen bölgeye gitti.
İki ayrı parselde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Ekiplerce bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Ali Ballı