Muğla Menteşe'de 70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu, küpe ve bilezikleri yoktu

Muğla Menteşe'de 70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu, küpe ve bilezikleri yoktuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 70 yaşındaki kadın, evinde akşam saatlerinde ölü bulundu. Eşinin kulağındaki küpe ve kolundaki bileziklerin bulunmadığını bildirmesi üzerine polis soruşturma başlattı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Düğerek Mahallesi'ndeki 2 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Aysel Demir, akşam saatlerinde eve gelen eşi tarafından yerde hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, Demir'in kulağındaki bir küpe ile kolundaki bileziklerin bulunmadığını eşinin bildirmesi üzerine??????? polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Demir'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.