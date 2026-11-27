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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki teknede 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Botu, ilçe açıklarındaki özel teknede bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan özel teknedeki 2'si çocuk 6 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli yakalandı.

Olayla bağlantılı olarak karada yürütülen çalışmada ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA