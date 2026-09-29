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Muğla Köyceğiz'de 22 gündür kayıp Alzheimer hastası Ahmet Kestek ölü bulundu

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Muğla Köyceğiz'de 22 gündür kayıp Alzheimer hastası Ahmet Kestek ölü bulundu
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 22 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ahmet Kestek, evine 7 kilometre uzaklıktaki zeytin bahçesinde ölü bulundu. Kestek'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, 22 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ahmet Kestek (73) evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki zeytin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, 8 Eylül'de Köyceğiz ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Ahmet Kestek'ten haber alınamaması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 22 gün boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda Kestek'in evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz'in Zeytinalanı Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde cansız bedeni bulundu. Kestek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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