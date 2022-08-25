Muğla gündem haberleri... Datça açıklarında, 75 kaçak göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla haberi... MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında bugün saat 02.30 sıralarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, üç ayrı lastik bot içindeki 75 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil Yunanistan Güncel Haberler

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