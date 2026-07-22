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Fethiye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için İnlice Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına havadan 14 helikopter ile 5 uçak, karadan da 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 200 personel ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

Tedbir amaçlı bir mahalle boşaltılıyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, yangına havadan ve karadan müdahalenin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bölgede güvenlik tedbirlerini de artırdıklarını ifade eden Akbıyık, "Vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla İnlice Mahallesi'ni tedbir amacıyla boşaltıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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