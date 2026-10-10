Muğla Fethiye açıklarında özel teknede yaralanan kişiyi Sahil Güvenlik tahliye etti

Muğla Fethiye açıklarında özel teknede yaralanan kişiyi Sahil Güvenlik tahliye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildiğini açıkladı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekip tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA