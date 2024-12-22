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Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter kaza kırıma uğrayarak boş alana düştü. Korkunç kazada helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, helikopterin dün olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadığı bugün ise Antalya'ya gitmeye çalışırken düştüğü öğrenildi. Muğla Valisi Akbıyık, "Helikopterde 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel yaşamını yitirdi" ifadesini kullandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter, hastane bahçesine düşerken ilk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

DÜN OLUMSUZ HAVA NEDENİYLE HAVALANAMAMIŞTI

Dün görevli olarak Muğla'ya gelen ambulans helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadı. Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.

Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

VALİ AKBIYIK: 2 PİLOT, 1 HEKİM VE 1 PERSONEL YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık "Helikopter kalkış sırasında binaya çarptı. Helikopterdeki 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel yaşamını yitirdi. Çarptığı hastanedeki kişilerin durumu iyi" ifadelerini kullandı.

Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel
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Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
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