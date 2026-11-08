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Muğla Datça'da sahilde hareketsiz bulunan erkek cesedi otopsi için morga gönderildi

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Muğla Datça'da sahilde hareketsiz bulunan erkek cesedi otopsi için morga gönderildi
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Muğla'nın Datça ilçesi Körmen Sahili'nde saat 08.30 sıralarında hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatılırken, erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi Körmen Sahili'nde erkek cesedi bulundu.

Karaköy Mahallesi Körmen Sahili'nde saat 08.30 sıralarında yürüyüş yapanlar, yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından erkek cesedi, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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