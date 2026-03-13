Haberler

Muğla'da üzerine elektik direği devrilen evde yangın çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarptığı yüksek gerilim hattı direği bir evin üzerine devrildi ve yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri, tehlikeli direğin kaldırılması için 5 yıldır yetkililere başvuruda bulunduklarını belirtti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde üzerine yüksek gerilim hattı bulunan direğin devrildiği evde yangın çıktı.

Atatürk Mahallesi 214 Sokak'taki yüksek gerilim hattı direği, geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu Özcan Doğan'a ait iki katlı evin üzerine devrildi.

Evin çatısında yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Mahallede oturan Ali Demirtaş, yetkililere direğin tehlikeli olduğunu bildirdiklerini, kaldırılması için 5 yıldır uğraştıklarını, mahalle sakinlerinin dilekçe verdiğini ancak çalışma yapılmadığını söyledi.

Öte yandan, güvenlik kamerası kaydına yansıyan görüntüde kamyonun geri geri geldiği sırada direğe çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor