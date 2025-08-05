Muğla'da Yaya Kazada Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı Yılmaz Öz hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

O.E. yönetimindeki 34 KIR 816 plakalı otomobil, Danışment Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz Öz'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Öz'ün cenazesi, incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
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