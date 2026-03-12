Haberler

Muğla'da yaşlı çiftin evlerinde çıkan yangında ölmesiyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, yaşlı bir çiftin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 6 olmuştur. Yangının, çiftin torunu ve eşi tarafından kasten çıkarıldığı belirlenmiş ve şüpheliler, İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştır.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.

İlçede 5 Mart'ta Turgut Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangında Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) yaşamını yitirmesinin ardından jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede, yangının doğal yollardan çıkmadığı, maktullerin torunu Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29) tarafından kasten çıkarıldığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüten ekipler, Busenaz ve Kürşat K'yi yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.

Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ile E.G. de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bugün Ankara'da gözaltına alınan U.K. de Muğla'ya getirildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Busenaz K. ile eşi Kürşat K, yangın çıkarttıkları evde yer gösterme yaptı.

Şüphelilerin yangını çıkardıklarını itiraf ettikleri, evden çaldıkları bir kısım altını bozdurup dolar aldıkları ve bunların da ele geçirildiği öğrenildi.

Zanlıların, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olay

5 Mart'ta Turgut Mahallesi'nde Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) yaşadığı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin söndürdüğü yangında Nazire Kasap olay yerinde, Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan

Süper Lig ateşini yaktılar! 90+4'te hayati bir 3 puan
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım

İstanbul'un tadını yine onlar çıkardı
Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor

Nereden nereye! Resmen kabusu yaşadı