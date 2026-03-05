Haberler

Muğla'da yaşlı çift evlerinde çıkan yangında öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evde çıkan yangında 87 yaşındaki Zekeriya Kasap ve 76 yaşındaki eşi Nazire Kasap hayatını kaybetti. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

Turgut Mahallesi'nde Zekeriya Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) yaşadığı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında, Nazire Kasap olay yerinde, Zekeriya Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Gelen tepkiler sonrası rest çekti: Burada oynamak istemiyorum
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı

İran'ın yeni savaş makinesi! İlk kez fırlattılar
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
TFF'nin açıkladığı karar Beşiktaş ve Galatasaray'da endişe yarattı

TFF'nin bugün açıkladığı karar taraftarlarda büyük endişe yarattı
Uyuşturucu testi negatif çıkan Lal Denizli: Hiçbir zaman bana inananların başını öne eğdirmem

Uyuşturucu testi negatif çıkan belediye başkanından açıklama var