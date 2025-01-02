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Muğla'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Muğla'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
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Muğla'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri ile birlikte bu çalışmayı gerçekleştirdi.

Muğla'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) araçlarıyla kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile beyaz örtü altındaki kırsal bölgelerdeki belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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