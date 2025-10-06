Haberler

Muğla'da Üniversite Öğrencilerine Narkotik Bilgilendirme Sunumu

Muğla'da Üniversite Öğrencilerine Narkotik Bilgilendirme Sunumu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1750 öğrenciye narkotik suçlarla mücadele, madde kullanımı ve UYUMA Aplikasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Muğla'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve sunum gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında 1750 öğrenciye Narko-Gençlik sunumu yapıldı, Narko-Nokta çalışması kapsamında 2 bin öğrenciye el broşürleri dağıtıldı.

Öğrencilere, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde kullanımı ve etkileri, uyuşturucu suçlarında yasal durumlar, NARVAS Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı ve UYUMA Aplikasyonu tanıtıldı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir ceza daha

FIFA'dan Türk takımına bir ceza daha: Puanları -41 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.