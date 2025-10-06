Muğla'da Üniversite Öğrencilerine Narkotik Bilgilendirme Sunumu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1750 öğrenciye narkotik suçlarla mücadele, madde kullanımı ve UYUMA Aplikasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı.
Muğla'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve sunum gerçekleştirildi.
Ekipler tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında 1750 öğrenciye Narko-Gençlik sunumu yapıldı, Narko-Nokta çalışması kapsamında 2 bin öğrenciye el broşürleri dağıtıldı.
Öğrencilere, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde kullanımı ve etkileri, uyuşturucu suçlarında yasal durumlar, NARVAS Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı ve UYUMA Aplikasyonu tanıtıldı.
