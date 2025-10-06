Muğla'da Üniversite Öğrencilerine Narkotik Bilgilendirme Sunumu

Muğla'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve sunum gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında 1750 öğrenciye Narko-Gençlik sunumu yapıldı, Narko-Nokta çalışması kapsamında 2 bin öğrenciye el broşürleri dağıtıldı.

Öğrencilere, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde kullanımı ve etkileri, uyuşturucu suçlarında yasal durumlar, NARVAS Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı ve UYUMA Aplikasyonu tanıtıldı.