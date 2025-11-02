Haberler

Muğla'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada bulunan iki kişi yaralandı, sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Menteşe ilçesi Denizova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 DA 433 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişiden biri, olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar tarafından zorlukla çıkarıldı. Arazinin sarp olması nedeniyle ekipler kurtarma çalışmalarında güçlük yaşadı. AFAD görevlileri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından araçta sıkışan diğer yaralıyı da çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

