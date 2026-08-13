Türk Bayrağını Yakan Şüpheli Tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı Türk bayrağını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe A. (31) tutuklandı.
Haber: Esma TURAN
(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı Türk bayrağını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe A. (31) tutuklandı.
Kurşunlu Meydanı çevresinde mağaza önünde asılı bulunan Türk bayrağının yakılması üzerine güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliği belirlenerek gözaltına alınan Ayşe A, emniyetteki işlemlerinin ardından polis tarafından adliyeye getirdildi.
Ayşe A, savcılığın talebi üzerine sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki sorgusu sonucunda "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.