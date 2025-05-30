Muğla'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Ağır Yaralandı

Muğla'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da hafif ticari aracın sinyalizasyon direğine çarpması sonucu sürücü Mehmet Gökhan Söyü hayatını kaybetti. Araçtaki 3 kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA'da sinyalizasyon direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Gökhan Söyü (44) hayatını kaybetti, yanındaki 3 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Menteşe istikametinden Yatağan'a giden 34 KEC 894 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Mehmet Gökhan Söyü'nün kontrolü kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. Aracın demir yığınına döndüğü kazada sürücü Mehmet Gökhan Söyü öldü; yanındaki Hilal Merve Alpaslan, Arzu Yüreboyun ile Aysel Tavas ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri, araçta sıkışan 3 yaralıyı bulundukları yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın o yıldız futbolcusunu öve öve bitiremedi

Galatasaray'ın o yıldızını öve öve bitiremedi
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakan Şimşek, ekonomi ve finans konusunda tartışılması gereken yeni konuya dikkat çekti

Bakan Şimşek ilk kez buna dikkat çekti
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi

Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.