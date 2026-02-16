Haberler

Muğla'da tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Düğerek Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yaklaşık bir saat çalıştı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Düğerek Mahallesi Secealtı mevkisinde tek katlı taş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

