Muğla'da Tarlada Başlayan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarlada başlayarak makilik ve ormanlık alana çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yerkesik Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan daha sonra makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalede bulunuyor.