Haberler

Muğla merkezli suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla merkezli düzenlenen operasyonla 'Daltonlar' ve 'Casperlar' adlı suç örgütlerine mensup 15 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 8 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tehdit suçlamalarıyla yargılanacak.

Muğla merkezli, 7 ilde iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce, Muğla, İstanbul, Ankara, Konya, Mardin, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 tabanca, 2 yivsiz av tüfeği, 283 fişek, 16 bıçak ile muşta ve senetler ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 8'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tehdit" suçlamasıyla tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Bitlis'te kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı

Bir ilimizde kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı
İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı

İstanbul gişelerde facia! Bilanço ağır
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! TFF'ye bildirildi