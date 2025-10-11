Muğla'da Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

Muğla'da, olası su altı ve su üstü olaylarına anında müdahale etmek amacıyla 14 kişiden oluşan Su Altı Arama Kurtarma ekibi kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibiyle hem denizlerde hem de karasularda meydana gelebilecek olaylara hızlı ve etkin şekilde müdahale edileceği belirtildi.

Uzman ekibin, operasyonlara katılabilmek için kapsamlı eğitim sürecinden geçtiğine dikkati çekilen açıklamada, dalış güvenliği ve su altı operasyonlarına yönelik eğitim programının başarıyla tamamladığına vurgu yapıldı.

Ekibin, şnorkel ve palet kullanımı, fizik ve fizyoloji, basınç hacim ilişkileri, dalış becerileri, güvenli bölge seçimi, pusula ve doğal navigasyon, kerteriz alma, dalış hastalıkları ve ilk yardım gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim alındığı aktarılan açıklamada, program sayesinde ekibin, yalnızca can kurtarma değil, aynı zamanda su altı operasyonlarında emniyetli ve profesyonel çalışma yetkinliği kazandırıldığına dikkati çekildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ege ve Akdeniz'e kıyısı olan Muğla'nın barajlar, göller, akarsular ve kıyı bölgeleriyle Türkiye'nin en fazla su alanına sahip illerinden birisi olduğunu ifade etti.

Bu nedenle su altında yaşanabilecek olaylara karşı hazırlıklı olmanın büyük zorunluluk olduğunu belirten Aras, kurdukları ekibin eğitimli personeli ve teknik donanımıyla vatandaşların can güvenliği için 7 gün 24 saat görevde olacağını kaydetti.

Aras, dakikaların hayat kurtardığı anlarda Su Altı Arama Kurtarma Ekibinin, il genelinde ihtiyaç duyulan her noktaya kısa sürede ulaşarak olaylara etkin şekilde müdahale edeceğini aktardı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Dalış Amiri Ali Üstünkaya da il ve ilçelerin sınırları içerisinde denizlerde, karasularında oluşabilecek herhangi bir arama kurtarmaya müdahil olmak amacıyla su altı ve su üstü arama kurtarma birimini kurduklarını ifade etti.