Muğla'da sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 gün etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.

Merkez ilçe Menteşe'de 24 saatte metrekareye 22 kilogram yağış düştü. Kentte 3 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu üzerindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.

Düğerek Mahallesi'nde sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.