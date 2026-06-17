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Muğla'da çıkan yangında karavan ve otomobil kullanılamaz hale geldi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeki bir karavanda çıkan yangın, yanındaki otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ancak iki araç kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında park halindeki karavan ve otomobil zarar gördü.

Kötekli Mahallesi'nde park halindeki bir karavanın yandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler, yakındaki başka bir araca sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası karavan ve otomobil kullanılmaz hale geldi.

İlk incelemelere göre yangının karavandan çıktığının değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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