Muğla'da motosiklet-otomobil çarpışması: 1 ölü

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Alican Soydan (35) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Muğla-Denizli kara yolu üzerindeki Volkan Sitesi önünde meydana geldi. Alican Soydan idaresindeki 20 ABP 205 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 ALP 485 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alican Soydan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı