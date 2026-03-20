Muğla'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayda bir otomobil bariyere çarparak takla attı.
B.B'nin (23) kullandığı 35 BPT 234 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Kozağaç mevkisinde kavşakta bariyere çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan A.T.E. (23) ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç