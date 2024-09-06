Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın evde hasara neden oldu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alana yakın tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu. Şerefler Mahallesi'nde Necmettin A'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alana yakın tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Şerefler Mahallesi'nde Necmettin A'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.