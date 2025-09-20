Haberler

Muğla'da Orman Yangınına Müdahale İkinci Gününde Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına 2'nci gününde müdahale sürüyor. Yangına 22 arazöz, 144 personel, 2 uçak ve 3 helikopterle müdahale ediliyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale, 2'nci gününde sürüyor.

Yangın, dün saat 00.30 sıralarında Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangına 22 arazöz, 144 personel, 2 uçak ve 3 helikopter müdahale edildi. Yangına müdahale gece boyunca karadan sürdürüldü. Yangının 2'nci gününde de günün aydınlanmasıyla havadan müdahale de başladı. Alevlere müdahale sürüyor.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.