Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Turnalı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına hava ve kara ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarında etkisini artırdı.
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda önceki gün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.
Yangın gece saatlerinde Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarında etkisini artırdı.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.