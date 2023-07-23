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Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Güncel Haberler

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Milas-Ören Mahallesi arasında yer alan Demircimler Mahallesi Hayıtlı Mevkiinde saat 13.06'da orman yangını başladı. Yangının hemen ardından bölgede konuşlu helikopter ve uçaklar havadan, yer ekipleri arazözler ile karadan yangına müdahale ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Milas- Ören Mahallesi arasında yer alan Demircimler Mahallesi Hayıtlı Mevkiinde saat 13.06'da orman yangını başladı. Yangının hemen ardından bölgede konuşlu helikopter ve uçaklar havadan, yer ekipleri arazözler ile karadan yangına müdahale ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ören Mahallesi Muğla Güncel Haberler

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