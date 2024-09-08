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Muğla'da orman yangınına gece boyunca müdahale

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, Sarnıç, Bağyaka ve Akbük mahalleleri arasında etkili oluyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale gece boyunca havadan ve karadan sürdü.

Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle dün öğle saatlerinde çıkan yangın devam ediyor.

Yangın, Sarnıç, Bağyaka ve Akbük mahalleleri arasında etkili oluyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, beraberindeki Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile yangına müdahale eden ekipleri yerinde koordine etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, söndürme çalışmalarıyla ilgili Karacabey'den bilgi aldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte söndürme çalışmalarına çok sayıda takviye uçak ve helikopter yeniden destek vermeye başladı.

Arazinin büyük bölümünün sarp ve kayalık olması nedeniyle söndürme çalışmalarında hava araçları büyük rol oynuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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