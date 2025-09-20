Haberler

Muğla'da Orman Yangını İkinci Günde de Sürüyor

Muğla'da Orman Yangını İkinci Günde de Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde Kıyıkışlacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 2'nci günde havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangına 22 arazöz, 144 personel, 2 uçak ve 3 helikopterle müdahale ediliyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale, 2'nci gününde sürüyor.

Yangın, dün saat 00.30 sıralarında Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangına 22 arazöz, 144 personel, 2 uçak ve 3 helikopter müdahale edildi. Yangına müdahale gece boyunca karadan sürdürüldü. Yangının 2'nci gününde de günün aydınlanmasıyla havadan müdahale de başladı. Alevlere müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.