Muğla'da Orman Yangını İkinci Günde de Sürüyor

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale, 2'nci gününde sürüyor.

Yangın, dün saat 00.30 sıralarında Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangına 22 arazöz, 144 personel, 2 uçak ve 3 helikopter müdahale edildi. Yangına müdahale gece boyunca karadan sürdürüldü. Yangının 2'nci gününde de günün aydınlanmasıyla havadan müdahale de başladı. Alevlere müdahale sürüyor.