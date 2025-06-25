Muğla'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Beyobası Mahallesi'nde çıkan orman yangını, vatandaşların haber vermesiyle büyümeden söndürüldü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürüyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Beyobası Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.???????
Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel