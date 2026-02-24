Haberler

Muğla'da okullar ramazan için süslendi

Muğla'da okullar ramazan için süslendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'daki okullarda öğrencilerin ramazanın manevi atmosferini yaşayabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Muğla'daki okullarda öğrencilerin ramazanın manevi atmosferini yaşayabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla illere gönderdiği yazı kapsamında, Cumhuriyet Ortaokulu, Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu ve Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde koridorlar ve sınıflar öğretmenler ve öğrenciler tarafından ramazan temalı dekorasyonlarla süslendi.

Okullarda oluşturulan Ramazan Sokağı'nda ışıklandırmalar, ramazana özgü motifler ve özlü sözler yer aldı.

Türdü 100. Yıl Ortaokulunda ise "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı program düzenlendi. Programda, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi koordinasyonunda gönüllü gençler tarafından Hacivat ve Karagöz gösterisi sunuldu.

Etkinliğe, Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste